Rakitic | Ronaldo nel 2019 mi chiamò vieni con noi alla Juve è il rimpianto della mia carriera

Ivan Rakitic, oggi lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato il suo primo ricordo di Modric «Me lo ricordo bene. Primo marzo 2006, amichevole Croazia-Argentina a Basilea. Io giocavo per il Basilea e valutavo già il cambio di federazione. Andai allo stadio con i biglietti del club, Luka quel giorno esordiva in nazionale e la gente mi diceva ‘guarda che puoi giocare con lui’.».  Una spiegazione da esperto: come è possibile che Modric a 40 anni sia il giocatore più importante del Milan?  «Bisogna capire che Luka è totalmente diverso dagli altri per il suo modo di vivere e lavorare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

