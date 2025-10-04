Rakitic | Modric speciale Juventini scusate ancora per quella gaffe

Lo storico partner della stella del Milan nella Croazia: "Il suo segreto? Curare i dettagli ed essere felice. Nel 2019 Cristiano Ronaldo mi chiamò per convincermi a raggiungerlo a Torino". E poi parla di quel post su Instagram che fece arrabbiare i tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rakitic: "Modric speciale. Juventini, scusate ancora per quella gaffe"

In questa notizia si parla di: rakitic - modric

Rakitic e il messaggio ai tifosi del Milan su Modric: “Non sanno quanto sono fortunati”

Rakitic: “Modric totalmente diverso dagli altri. Intelligenza superiore. Scudetto? Si ma …”

Ivan #Rakitic ha recentemente dichiarato che pur avendo vinto praticamente tutto nella sua carriera ha due rimpianti: non aver giocato in #SerieA e non essere stato compagno di squadra di Zlatan #Ibrahimovic. Per quanto riguarda Ibra non c’è rimedio, a men - facebook.com Vai su Facebook

Ivan Rakitic svela il segreto di Modric al Milan e racconta una cosa incredibile sulla Juve - Ivan Rakitic svela il segreto di Modric al Milan e racconta una cosa incredibile sulla Juve Ivan Rakitic, storico compagno di nazionale di Luka Modric, racconta a Gazzetta il lato ... Secondo tuttojuve.com

Juventus, attenta a Modric! Si è già conquistato la Serie A e preso sulle spalle il Milan di Allegri: così vuole purgare i bianconeri allo Stadium - Juventus, attenta a Modric: l’analisi sulle condizioni del centrocampista croato che domina la Serie A In vista del big match di domenica sera tra Juventus e Milan, l’osservato speciale in casa bianco ... Da juventusnews24.com