Rakitic | Modric è diverso da tutti Juve? Cristiano Ronaldo mi chiamò L'Italia è un rimpianto della mia carriera

2025-10-04 07:34:00 Fermi tutti! L’ormai ex centrocampista della nazionale croata Ivan Rakitic ha esaltato Modric e svelato un retroscena sulla Juventus L’ex centrocampista del Barcellona e della nazionale croata Ivan Rakitic ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sull’impatto di Luka Modric al Milan e su un retroscena con protagonista la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: Qual è stato il primo impatto con Modric? “Me lo ricordo bene. Primo marzo 2006, amichevole Croazia-Argentina a Basilea. Io giocavo per il Basilea e valutavo già il cambio di federazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

