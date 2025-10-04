Rakitc | Ronaldo nel 2019 mi chiamò vieni con noi alla Juve è il rimpianto della mia carriera
Ivan Rakitc si è concesso oggi ad una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato il suo primo ricordo di Modric «Me lo ricordo bene. Primo marzo 2006, amichevole Croazia-Argentina a Basilea. Io giocavo per il Basilea e valutavo già il cambio di federazione. Andai allo stadio con i biglietti del club, Luka quel giorno esordiva in nazionale e la gente mi diceva ‘guarda che puoi giocare con lui’.». Una spiegazione da esperto: come è possibile che Modric a 40 anni sia il giocatore più importante del Milan? «Bisogna capire che Luka è totalmente diverso dagli altri per il suo modo di vivere e lavorare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sergio Ramos shi ne kawai ?an wasa da ya ta?a wasa tare da kusan dukkanin ?wararrun ?wararru a cikin wasan. Zidane Ronaldo CR7 Messi Neymar Mbappé Marcelo R. Carlos Xavi Iniesta Modric Kaká Beckham - facebook.com Vai su Facebook
