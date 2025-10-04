Ragazza di 19 anni cade da auto in corsa il fidanzato | Stavamo litigando e si è lanciata Indaga la polizia

È in coma la 19enne che si sarebbe lanciata dall’auto in corsa del fidanzato con il quale avrebbe litigato. La polizia è al lavoro per verificare la dinamica del ferimento. L’incidente è avvenuto in una strada del quartiere Casalotto di Piazza Armerina. La Procura di Enna ha delegato gli investigatori a indagare. La giovane, che cadendo sull’asfalto ha sbattuto la testa, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: la prognosi riservata. Il fidanzato, un ventenne che lavora in una pizzeria, ha dichiarato che stavano litigando. La 19enne sarebbe voluta scendere dalla vettura, ma lui le avrebbe detto “no, aspetta, ti accompagno a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

