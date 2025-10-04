Raffiche di vento a San Cipriano crolla struttura sul palco della Festa di San Francesco

Salernotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione a San Cipriano Picentino, dove, a causa delle raffiche di vento, la struttura del palco allestito per la manifestazione di San Francesco, prevista dal 1 al 5 ottobre, è crollata. A segnalarlo alla nostra redazione è una lettrice. La segnalazioneFortunatamente, si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: raffiche - vento

