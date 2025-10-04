Raccontare la Palestina con i cortometraggi torna il ‘Nazra festival’ | dal 6 al 31 ottobre proiezioni e dibattiti in tutta Italia

Cortometraggi da e sulla Palestina, per raccontare l’oppressione di un popolo e insieme offrire uno strumento di denuncia e di memoria. Si apre il 6 ottobre l’edizione 2025 del Nazra, Palestine Short Film Festival, che si svilupperà poi fino al 31 ottobre con un fitto calendario di proiezioni, eventi e incontri in tutto il territorio nazionale. 80 le opere in concorso, 20 i finalisti e 4 i vincitori. L’inaugurazione è prevista a Milano, con quattro giorni di eventi, dal 9 al 12 ottobre ( QUI TUTTE LE INFORMAZIONI ). “Quest’anno – scrivono gli organizzatori – Nazra si apre, ancora una volta, durante una pagina nera della storia, che ci vede chiamati a rispondere alla violenza inflitta dal colonialismo d’insediamento sionista con la consapevolezza che un mondo più giusto deve farsi portatore di valori di libertà, amore e resistenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raccontare la Palestina con i cortometraggi, torna il ‘Nazra festival’: dal 6 al 31 ottobre proiezioni e dibattiti in tutta Italia

In questa notizia si parla di: raccontare - palestina

Voci dalla Palestina Refaat Alarer 1979-2023 poeta, scrittore e professore universitario di letteratura comparata presso la Islamic University di Gaza. Attivista, cofondatore del progetto We Are Not Numbers, nato per raccontare storie di quotidianità con la collab - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova torna in tv per raccontare la sua verità: dove e quando lo vedremo - L’assenza dalla scena pubblica era apparsa chiara già alcune settimane fa, quando l’attore aveva declinato un invito a Francavilla d’Ete, nella provincia di Fermo, dove sarebbe dovuto intervenire alla ... Segnala dilei.it