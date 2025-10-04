Raccolta rifiuti ingombranti al Riello | le date di ottobre

Domenica 5, 12, 19 e 26 ottobre i prossimi appuntamenti con la raccolta stradale straordinaria ingombranti al Riello, all’interno dell’area comunale (ex punto di raccolta straordinario ingombranti), con accesso da via Alessandro Volta e uscita sulla tangenziale ovest (lato opposto terminal. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

