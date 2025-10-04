Rabiot affronterà per la prima volta da avversario la Juventus. Dentro alla sua storia in bianconero, dall’inizio difficile all’addio con rimpianti. Una notte di grandi ex, un incrocio di destini che si riannodano. Juve Milan non sarà solo una sfida per lo Scudetto, ma anche, e soprattutto, la serata del grande ritorno a Torino di Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot. Come analizzato dal Corriere dello Sport, per il centrocampista francese sarà la prima volta da avversario all’Allianz Stadium, un’emozione forte, un confronto carico di significati. Un addio sul più bello. Il rapporto tra Rabiot e la Juventus è stato complesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rabiot ritrova la Juventus, dentro alla sua storia in bianconero: dall’inizio difficile a quell’addio che ha lasciato qualche rimpianto