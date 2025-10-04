Questo video non mostra dei palestinesi che pescano grazie alla Flotilla

Circola un filmato che mostrerebbe alcuni pescatori palestinesi in spiaggia, utilizzato come prova che sarebbero tornati a pescare grazie alle navi della Flotilla che avrebbero “distratto” l’esercito israeliano. Ma il video non è recente e non ha alcun legame con l’iniziativa. Per chi ha fretta. Il filmato era già stato pubblicato online mesi prima, a febbraio 2025.. La fonte, un video TikTok, non riporta alcun riferimento alla Flotilla.. Analisi. Il video viene condiviso ccome se fosse recente, accompagnato dal testo: «Mentre Israele dà la caccia alla Flotilla, a Gaza si ritorna a pescare». In un post leggiamo: I pescatori di Gaza hanno avuto la possibilità di tornare in mare mentre la marina israeliana era impegnata nelle operazioni di abbordaggio e arresto delle 45 navi della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online