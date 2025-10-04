All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Adesso è il momento giusto per prenderne uno, grazie agli sconti sui modelli classici. Stiamo parlando del G-Shock Ga-2100, icona della Casio super collezionabile, nonché uno dei più grandi best seller della storia degli orologi casual. Un segnatempo resistente agli urti, impermeabile, potente e con grande personalità, tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi tempi - anche al cinema - grazie al ritorno prepotente di tutto ciò che è Y2K. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questo indistruttibile G-Shock nero è l'orologio che hai sempre voluto, e ora è al prezzo che hai sempre sognato