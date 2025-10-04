Questa è la borsa più cute che vedrai per portare a spasso il tuo mini amico peloso
Immaginate il vostro gattino nero o il vostro cucciolo di chihuahua, con i suoi occhioni dolci e i baffetti curiosi, sbucare fuori da una criniera folta e dorata, incorniciato da piccole zampette da leone stilizzate. Non è solo un accessorio funzionale per portare a spasso i vostri piccoli amici, ma un vero e proprio “costume” che li trasforma in adorabili e feroci (si fa per dire!) re della savana. La borsa per il tuo cucciolo più instagrammabile di sempre. Dai reel di Instagram alle sfide su TikTok, i video e le foto di gatti e cagnolini che sfoggiano questa borsa sono diventati virali. Gli hashtag #LionPetBag, #CutePetTrend e #PetFashion sono in cima alle classifiche, e migliaia di utenti condividono i ritratti dei loro “mini-leoni” che passeggiano per le città, fanno shopping o semplicemente si godono l’aria aperta in questo accessorio unico. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: borsa - cute
