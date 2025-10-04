Quella Gaza fra discordia e concordia
Per non perdere il favore di telecamera i parlamentari della Flotilla se ne sono rientrati in Italia appena sbarcati in Israele. E hanno lasciato là, come degli Schettino qualunque, gli altri italiani che almeno hanno le palle di portare a termine quella parte simbolica della missione che ha sicuramente un valore democratico. Visto che di aiuti umanitari non vi è traccia su quelle barche, chissà perché doveva esserci un politico a bordo che non fosse lì per qualche diretta nei talk. E adesso che la telecamera si è spostata sulla piazza, pronta all'uso secondo il cronometrico programma di Maurizio Landini, che sugli scontri in tangenziale e le barricate di Milano si gioca la carriera nell'ultimo anno da leader della Cgil, scommetto che li ritroveremo bardati di kefiah e bandiera palestinese a dare la colpa al governo di aver abbandonato in Israele i concittadini che invece loro hanno scaricato là e la Farnesina sta cercando di riportare qua il più presto possibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: gaza - discordia
Sciopero per Gaza, il deltaplano della discordia
Israele non può né finire né proseguire la guerra senza implodere. Netanyahu, con copertura americana, potrebbe promuovere una tregua a Gaza per colpire l’Iran e placare la discordia interna. ? È online l'articolo di Giuseppe De Ruvo - X Vai su X
Mercoledì 1 ottobre il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha dichiarato che è costretto a sospendere temporaneamente le operazioni a Gaza City e a trasferire il personale negli uffici del CICR nel sud di Gaza a causa dell'escalation degli attacc - facebook.com Vai su Facebook
Quella Gaza fra discordia e concordia - Insomma, la piazza della discordia a me sembra molto il replay della Concordia. Si legge su iltempo.it
Concordia: Gabrielli, rigalleggiamento? Nessuna "discordia" - Ha risposto con un gioco di parole, il responsabile della Protezione civile Franco Gabrielli, ai giornalisti che gli chiedevano sviluppi sull'avanzamento ... Da unionesarda.it