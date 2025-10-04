Quel sottopasso è un' esperienza spettrale

Leccotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il sottopasso del Pascolo è un’esperienzaspettrale’ targata Amministrazione Ghezzi. Chiediamo interventi contro il degrado". La presa di posizione porta la firma del gruppo civico di minoranza “Cambia Calolzio” che sui social ha postato alcune immagini del passaggio pedonale che bypassa la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quel - sottopasso

Cerca Video su questo argomento: Quel Sottopasso 232 Esperienza