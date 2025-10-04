Quel cartello che invita alla civiltà attaccato sul palo della luce

L’ingresso davanti alla loro palazzina è diventato una discarica. In questi mesi stanno abbandonando di tutto, nei giorni scorsi persino un materasso. I residenti sono esasperati e tentano la carta della comunicazione: un bel cartello proprio sul palo, in quell’angolo della città scambiato per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it