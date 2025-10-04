quel bar sospeso nel tempo

Maietti Dal bar il profumo delle brioches appena sfornate. A un tavolino un signore anziano con occhiali a catenella sul naso: sfoglia il giornale sportivo, rantegando a ogni voltar di pagina. Rantegare, cioè tossicchiare e borbottare insieme: vuoi mettere la forza onomatopeica del dialetto? Poco più discosto un tipo della stessa età, ma molto più eccentrico. Porta al collo un fazzolettone rosso a pois bianchi, in testa un berretto da baseball. Accanto alla tazza del cappuccio una radiolina rattoppata con un pezzo di nastro adesivo. La radiolina è accesa a basso volume su una stazione locale: fisarmonica e melodie di tempi andati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

