Quattro morti e almeno sei feriti in uno scontro a Scanzano Jonico Matera tra auto e un camion
Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio – intorno alle 14.30 – a Scanzano Jonico (Matera), sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri, all’altezza del km 121. Secondo i Vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, il bilancio è di quattro morti, tutti stranieri, e almeno sei feriti. Le vittime erano a bordo di una Renault Scenic insieme ad altre sei persone che sono rimaste ferite e trasportate in vari ospedali della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, le vittime sono di nazionalità pakistana, ma sono ancora in corso le attività di identificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
