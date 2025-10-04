Quattro morti e 6 feriti in incidente stradale nel Materano

AGI - Quattro persone, tutte di nazionalità pakistana, sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico (Matera). L'incidente ha coinvolto un'auto, una Renault Scenic 7 posti di colore grigio, e un camion. All'interno della vettura viaggiavano in dieci. A seguito del violento impatto, quattro occupanti hanno perso la vita. Le restanti sei persone, tutte ferite, sono state trasportate d'urgenza in gravi condizioni in vari ospedali lucani con l'ausilio anche dell'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Quattro morti e 6 feriti in incidente stradale nel Materano

