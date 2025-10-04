Quattro individui incappucciati con teaser fanno irruzione al liceo Dante-Carducci di via Rismondo

Nella mattinata di ieri venerdì 3 ottobre quattro individui incappucciati e armati di taser hanno fatto irruzione all'interno del liceo Carducci-Dante, nella sede di via Rismondo 8 a Trieste. Lo riporta Il Piccolo. Secondo alcune testimonianze i quattro avrebbero minacciato una studentessa con lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

