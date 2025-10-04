Quasi 10.000 insegnanti raccontano una scuola che cambia | dal 58% che rivendica una funzione sociale al boom della soddisfazione nei rapporti con i genitori tra numeri e nuove competenze

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Università Bicocca, Bolton for Education Foundation e Istituto IARD hanno appena reso pubblici i risultati preliminari della Quarta Indagine Nazionale sugli insegnanti italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quasi - insegnanti

Valditara: “Quasi il 50% degli insegnanti di sostegno precari saranno confermati. La vera sfida è valorizzare tanti talenti e garantire lavoro qualificato”

Valditara,quasi il 50% insegnanti di sostegno saranno confermati

Valditara: "Quasi il 50% di insegnanti di sostegno sarà confermato"

Cerca Video su questo argomento: Quasi 10000 Insegnanti Raccontano