Quasi 10.000 insegnanti raccontano una scuola che cambia | dal 58% che rivendica una funzione sociale al boom della soddisfazione nei rapporti con i genitori tra numeri e nuove competenze
Università Bicocca, Bolton for Education Foundation e Istituto IARD hanno appena reso pubblici i risultati preliminari della Quarta Indagine Nazionale sugli insegnanti italiani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: quasi - insegnanti
Valditara: “Quasi il 50% degli insegnanti di sostegno precari saranno confermati. La vera sfida è valorizzare tanti talenti e garantire lavoro qualificato”
Valditara,quasi il 50% insegnanti di sostegno saranno confermati
Valditara: "Quasi il 50% di insegnanti di sostegno sarà confermato"
Quasi 170 mila pasti serviti lo scorso anno scolastico nelle mense di Chiavari. Per gli alunni i pranzi preparati e distribuiti sono stati 158.104 pasti (il costo complessivo è stato di 1.008.703 euro oltre Iva al quattro per cento), agli insegnanti sono stati portati in t - facebook.com Vai su Facebook
“Uto Ughi per i Giovani”, ieri presso il Duomo di Milano la terza tappa del progetto! L’iniziativa ha visto la partecipazione di quasi 600 tra studenti e insegnanti. Il video con l’intervento del Ministro @G_Valditarahttps://youtu.be/veImCZhavJk Le fotohttps://flic. - X Vai su X