“Quarto Grado”: intervista all’ex Maresciallo GIUSEPPE SPOTO: «Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio: non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per niente al mondo». Nel corso della puntata di “ Quarto Grado ” – in onda questa sera, venerdì 26 settembre, su Retequattro – è andata in onda un’intervista esclusiva a Giuseppe Spoto, l’ex maresciallo dei carabinieri, che venerdì scorso ha subito la perquisizione della sua abitazione, nell’ambito dell’inchiesta contro l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. I PM bresciani vogliono indagare sui rapporti opachi tra Spoto e Sempio: nel 2017 gli viene contestato di non aver trascritto alcune frasi delle intercettazioni e anche l’averci messo 40 minuti per notificare un atto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Quarto Grado”: intervista all’ex Maresciallo Giuseppe Spoto