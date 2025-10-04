Quarant’anni dopo | gli ex convittori dell’Istituto Agrario di Cesena tornano a casa

Cesenatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di venerdì 3 ottobre 2025, 14 ex convittori dellIstituto Agrario di Cesena, diplomati nel 1985, si sono ritrovati nei locali del convitto per celebrare i quarantanni dal termine della loro esperienza formativa (1980–1985). Una cena semplice ma densa di significato ha permesso a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quarant - anni

A Stava quarant’anni dopo con i sopravvissuti al disastro. “Non dobbiamo dimenticare”

Lo storico organo torna in vita dopo quarant’anni sulle note di Bach e Balbastre

Antonello Venditti al Vittoriale per i quarant’anni di “Notte prima degli esami”

Quarant’anni dopo: gli ex convittori dell’Istituto Agrario di Cesena tornano “a casa” - Nella serata di ieri, venerdì 3 ottobre, 15 ex convittori dell’Istituto Agrario di Cesena, diplomati nel 1985, si sono ritrovati nei locali del convitto per celebrare i quarant’anni dal termine della ... Segnala corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Quarant8217anni Dopo Ex Convittori