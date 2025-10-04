Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 04 Ottobre 2025, il prezzo all’ingrosso del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 30,69 euroMWh, che corrisponde a circa 0,291 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Analisi della tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso piuttosto marcata. Dopo aver oscillato tra i 33 e i 35 euroMWh nella seconda metà di settembre, il valore si è progressivamente ridotto, arrivando sotto la soglia dei 31 euroMWh negli ultimi giorni. Questo calo riflette una fase di maggiore stabilità e abbondanza dell’offerta, probabilmente favorita da condizioni climatiche favorevoli e da una domanda industriale contenuta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

