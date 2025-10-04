Quanto è indebitata la Pubblica Amministrazione in Italia? Dati in miglioramento

Dopo anni di squilibri acuiti dalla pandemia, dalla crisi energetica e dall’aumento dei tassi di interesse, il 2024 ha segnato un punto di svolta: l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche si è ridotto sensibilmente, passando dal -7,2% del 2023 al -3,4% del Pil. I nuovi dati sui conti economici nazionali, diffusi dall’Istat il 22 settembre 2025 e relativi al biennio 20232024, offrono una fotografia interessante e, sotto molti aspetti, incoraggiante dello stato delle finanze pubbliche italiane. Cosa ci dicono i dati sull’indebitamento netto delle Pa. I dati diffusi dall’Istat ci dicono che l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in Italia ha registrato un miglioramento significativo nel 2024, anno in cui il rapporto deficitPil è sceso al -3,4%, avvicinandosi alla soglia del 3% prevista dai criteri di convergenza di Maastricht. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

