Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata ogni giorno sulla borsa elettrica italiana. Al 04 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,1178 €kWh (117,803396 €MWh), confermando una tendenza di relativa stabilità rispetto ai mesi precedenti, dopo le forti oscillazioni registrate tra il 2022 e il 2023. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che partono da questo prezzo base, aggiungendo margini, costi di commercializzazione e altri oneri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
