Quanti punti può guadagnare Sinner a Shanghai? Gli scenari turni per turni e i possibili distacchi da Alcaraz

Jannik Sinner ha superato con disinvoltura il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, sconfiggendo il tedesco Daniel Altmaier in occasione del debutto sul cemento della località cinese. Il fuoriclasse altoatesino, reduce dal trionfo al torneo ATP 500 di Pechino, punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e a onorare la cambiale di 1.000 punti, di fondamentale importanza per provare a tornare numero 1 del mondo nelle prossime settimane. Se il 24enne dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo in terra asiatica e poi a dettare legge anche nel torneo ATP 500 di Vienna, allora riuscirebbe a scavalcare lo spagnolo Carlos Alcaraz dalla vetta del ranking ATP (l’iberico non gioca a Shanghai e dovrebbe disputare tornei ufficiali prima del Masters 1000 di Parigi). 🔗 Leggi su Oasport.it

