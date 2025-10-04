Quando Remo Girone era il più odiato d’Italia ma era solo un cattivo perfetto

Il mondo del cinema e della televisione italiana perde una delle sue figure più iconiche. Remo Girone si è spento all’età di 76 anni nella serata di venerdì 3 ottobre 2025, nella sua abitazione a Monaco, dove viveva da anni insieme alla moglie Victoria Zinny. Per il grande pubblico, Remo Girone resterà per sempre Gaetano “Tano” Cariddi, il ragioniere corrotto e dal volto glaciale de La Piovra, lo sceneggiato televisivo della Rai che negli anni Ottanta e Novanta ha raccontato con crudo realismo la lotta contro mafia e corruzione. Quel personaggio, nato nel 1987 sotto la regia di Luigi Perelli, è diventato un simbolo indelebile della connivenza tra criminalità organizzata e alta finanza, trasformando Girone in un’icona televisiva capace di attraversare generazioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Quando Remo Girone era il più “odiato” d’Italia (ma era solo un cattivo perfetto)

In questa notizia si parla di: remo - girone

