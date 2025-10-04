Quando MotoGP e F1 oggi sabato 4 ottobre | orari qualifiche e Sprint streaming programma TV8 e Sky
Sabato 4 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP di Indonesia p er quanto riguarda la MotoGP, alle qualifiche del GP di Singapore per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Mandalika e Marina Bay. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 9.00 I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare le migliori posizioni sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece il miglior piazzamento sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterà in palio punti pesanti per la classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - oggi
Quando MotoGP e F1 oggi (5 settembre): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky
Quando MotoGP e F1 oggi (6 settembre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky
Quando MotoGP e F1 oggi (7 settembre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP #Motorionline #FerminAldeguer: "Oggi siamo il riferimento #Ducati" I dettagli nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Pedro Acosta: “Contento del podio, oggi Bagnaia non si poteva prendere” - - X Vai su X
Quando MotoGP e F1 oggi (4 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky - Sabato 4 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ... Come scrive oasport.it
Quando MotoGP e F1 oggi (3 ottobre): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky - Venerdì 3 ottobre inizia l'intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Come scrive oasport.it