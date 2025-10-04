A 66 anni ha sfilato per Victoria’s Secret ed è in una forma strepitosa. Si chiama Elisabetta Dessy, ed è prima di tutto ex campionessa di nuoto poi, che finalmente le passerelle sembrano avere rotto il tabù dell’età, modella. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, RaiUno, Dessy ha raccontato qualche ‘segreto’ per mantenere quella forma: “Non fermarsi mai. Cammino tutti i giorni dai 10 ai 15 chilometri e pratico yoga, che mi ha aiutato molto a trovare la calma. Noi nuotatori siamo massicci, energici e per questo mi sono avvicinata allo yoga, una disciplina aggraziata”. Insomma, sembrerebbe bastare ‘poco’ per essere come Dessy ma non è possibile negare il ruolo della genetica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando mi hanno chiamato per sfilare per Victoria’s Secret ho detto, ‘ma avete visto che ho 66 anni?’. Pensavo a uno scherzo”: Elisabetta Dessy racconta