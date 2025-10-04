Quando l’economia diventa pace | Una scelta concreta di futuro

PERUGIA - L’economia può e deve essere motore di pace. Legacoop Umbria parte da quest’idea ed apre un dibattito a più voci con l’evento “Per l’Economiæ della pace”, in programma sabato 11 dalle 9 alle 13.30 a Palazzo Cesaroni. Il convegno rappresenta una tappa di “Verso la Biennale dell’Economia Cooperativa”, un percorso di confronto pubblico insieme ai rappresentanti delle istituzioni, della politica, dell’economia, del mondo accademico, della cultura e dell’informazione, per approfondire l’attuale fase storica con un focus sulla geopolitica, analizzando le opportunità dei sistemi economici di pace basati sul dialogo, sull’inclusione e sulla coesione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

