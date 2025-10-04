Quando la scuola entra in ospedale | il diritto allo studio dei più fragili

Le scuole hanno riaperto da qualche settimana ma, oltre a qualche assenza in cattedra, ci sono anche alcuni banchi vuoti. Sono quelli di chi vive ai margini, per questioni linguistiche o perché non ha un computer, e sono anche quelli di chi magari non è ancora rientrato in Italia e non ha – né dà – notizie. Tanti di quei banchi vuoti sono di studentesse e studenti fragili e malati che non possono più varcare ogni mattina il portone di una scuola perché sono degenti, ricoverati o bloccati da terapie lunghe e faticose tra ospedali, cliniche e stanze delle proprie abitazioni. I numeri dell’istruzione in ospedale. 🔗 Leggi su Panorama.it

