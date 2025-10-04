Quando la F1 domani in tv GP Singapore 2025 | orario gara diretta Sky differita TV8
Domani, domenica 5 ottobre, il circuito cittadino di Marina Bay ospiterà il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. C’è grande attesa per una gara che potrebbe avere dei risvolti molto significativi per il prosieguo del campionato, con la McLaren ormai pronta a festeggiare il secondo titolo costruttori di fila. Discorso diverso per il Mondiale piloti, in cui Oscar Piastri è al comando con un margine di 25 punti sul compagno di squadra Lando Norris e 69 su Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha vinto le ultime due gare a Monza e Baku, ma per tornare veramente in lizza per l’iride dovrà tenere testa alle monoposto color papaya anche su una pista da alto carico aerodinamico come quella di Marina Bay. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: domani - singapore
Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore
Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (15 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara
Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (16 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara
#F1 #FUnoAT #Singapore #RedBull sistema al meglio la #RB21 portando a casa la soddisfazione del team. Ottima la gestione gomma sul giro secco, che preannuncia un duello importante con la #McLaren nella giornata di domani ?@berrageiz -@niccoloa - X Vai su X
NESSUN MIRACOLO Charles #Leclerc in occasione della conferenza stampa pre-#SingaporeGP ha parlato delle possibilità di lotta della #Ferrari sia durante il weekend che inizierà domani con l'azione in pista e, sia delle possibilità per il finale di stagione, - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1 oggi in TV, dove vedere il GP di Singapore in chiaro e in streaming: Verstappen per la rimonta leggendaria - Tutte le info per seguire il Gran Premio di Singapore in TV: canale, orario, diretta streaming. Segnala libero.it
Quando la F1 domani in tv, GP Singapore 2025: orari FP3 e qualifiche - Mentre siamo impegnati nella giornata dedicata alle prove libere, domani entreremo ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran ... Si legge su oasport.it