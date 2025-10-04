Domani, domenica 5 ottobre, il circuito cittadino di Marina Bay ospiterà il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. C’è grande attesa per una gara che potrebbe avere dei risvolti molto significativi per il prosieguo del campionato, con la McLaren ormai pronta a festeggiare il secondo titolo costruttori di fila. Discorso diverso per il Mondiale piloti, in cui Oscar Piastri è al comando con un margine di 25 punti sul compagno di squadra Lando Norris e 69 su Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha vinto le ultime due gare a Monza e Baku, ma per tornare veramente in lizza per l’iride dovrà tenere testa alle monoposto color papaya anche su una pista da alto carico aerodinamico come quella di Marina Bay. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la F1 domani in tv, GP Singapore 2025: orario gara, diretta Sky, differita TV8