Quando il tempo scarseggia ma il desiderio di qualcosa di buono è forte le bruschette autunnali possono essere valide alleate 4 ricette

L ’autunno è arrivato e le giornate volano: tra lavoro, spesa e mille impegni resta poco tempo per cucinare. Per fortuna c’è un rimedio semplice per gustare piatti sani senza stress. L’app Yuka propone 4 idee di bruschette autunnali facili e veloci da preparare. Hanno condimenti equilibrati e saporiti, ideali per un pranzo leggero, una cena improvvisata o una pausa sfiziosa durante la giornata. Ecco 4 ricette da provare. Bruschetta uova, pomodori secchi e rucola Una tartina calda e gustosa, dal sapore mediterraneo, per ricaricare le energie. Come prepararla: tostare i pinoli, tagliare i pomodorini secchi a striscioline, sbattere le uova e cuocerle a fuoco basso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

