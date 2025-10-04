Quando il rigore è una persecuzione | Baggio Di Biagio Pellè e gli errori indimenticabili
Dovbyk e Soulè faranno storia, come accadde a Beccalossi. Asamoah si disperò, Saka fu insultato: i casi e gli episodi che rendono un errore un'ossessione negativa. E quella finale a Pasadena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LE DIFFERENZE TRA I DUE EPISODI: OK QUANDO IL RIGORE È CONTRO LA JUVE; NESSUNA SEGNALAZIONE QUANDO IL RIGORE È A FAVORE DELLA JUVE
Addormentarsi con un sogno: parare un rigore a Baggio - E se anche dovessi prendere gol da lui, potro' dire che me l'ha segnato il Divin Codino...