Jannik Sinner giocherà il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai a distanza di poco più di 24 ore dalla vittoria – la prima – ottenuta contro Daniel Altmaier in poco più di un’ora e mezza. L’azzurro affronterà Tallon Griekspoor, che ha sconfitto Jenson Brooksby al secondo turno. Il numero 2 del mondo vuole dare continuità al buon esordio e ai risultati ottenuti dal suo ritorno a Pechino post Us Open. L’altoatesino sta modificando qualcosa nel suo gioco – una novità annunciata dopo l’ultima finale persa contro Alcaraz – ma nei momenti topici si affida alle sue qualità migliori. Di fronte ci sarà Griekspoor, tennista olandese che Sinner ha già sconfitto sei volte in sei precedenti in carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando gioca Sinner contro Griekspoor: l’azzurro torna in campo a Shanghai | Orario e dove vederlo in tv