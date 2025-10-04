Quando è l’uomo bianco la vittima del razzismo
Si parla tanto, in questi anni, di «razzismo sistemico». Eppure, a ben vedere, una discriminazione taciuta ma in fortissima espansione nelle nostre società è quella che gli antirazzisti di professione negano di più: il razzismo anti bianco. Un fenomeno subdolo, strisciante, ma che avanza ovunque. A cominciare dalla Francia, da un paio di secoli laboratorio politico d’Europa, nel bene e nel male. Il razzismo anti bianco si manifesta a ogni livello. Nella comunicazione pubblica: esemplare, in questo senso, la recente locandina del Comune di Parigi contro i venditori abusivi, nella realtà quasi tutti africani, ma nel manifesto rappresentati come biondi molesti. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: uomo - bianco
Uomo da Notte in bianco? Questo integratore potrebbe salvare la tua giornata…
Incidente tra via Monte Sacro e via Monte Bianco: auto cappotta, feriti ragazza e uomo
Il rebus del centrocampo. Bianco ha le valigie pronte. Mandragora resta in stallo. Caccia a un uomo d’ordine
TRAGEDIA | Incidente sulla statale 106 a Bianco: muore un uomo di 64 anni, grave un bambino trasportato al Gom. - facebook.com Vai su Facebook
MAURO L’UOMO VESTITO DI BIANCO Lo chiamavano l’uomo vestito di bianco. Era Mauro Rostagno. Un uomo di troppe vite per contenerle in una sola. #MauroRostagno - X Vai su X