Quando è l’uomo bianco la vittima del razzismo

Panorama.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla tanto, in questi anni, di «razzismo sistemico». Eppure, a ben vedere, una discriminazione taciuta ma in fortissima espansione nelle nostre società è quella che gli antirazzisti di professione negano di più: il razzismo anti bianco. Un fenomeno subdolo, strisciante, ma che avanza ovunque. A cominciare dalla Francia, da un paio di secoli laboratorio politico d’Europa, nel bene e nel male. Il razzismo anti bianco si manifesta a ogni livello. Nella comunicazione pubblica: esemplare, in questo senso, la recente locandina del Comune di Parigi contro i venditori abusivi, nella realtà quasi tutti africani, ma nel manifesto rappresentati come biondi molesti. 🔗 Leggi su Panorama.it

quando 232 l8217uomo bianco la vittima del razzismo

© Panorama.it - Quando è l’uomo bianco la vittima del razzismo

In questa notizia si parla di: uomo - bianco

Uomo da Notte in bianco? Questo integratore potrebbe salvare la tua giornata…

Incidente tra via Monte Sacro e via Monte Bianco: auto cappotta, feriti ragazza e uomo

Il rebus del centrocampo. Bianco ha le valigie pronte. Mandragora resta in stallo. Caccia a un uomo d’ordine

Cerca Video su questo argomento: 232 L8217uomo Bianco Vittima