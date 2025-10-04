Quando arriva la Cometa C 2025 A6 Lemmon e come vederla dall'Italia | le previsioni di luminosità

La cometa C2025 A6 (Lemmon) è la più bella d'autunno ed è già visibile nei cieli italiani, ma è ancora necessario l'utilizzo di un binocolo o del telescopio. Nei prossimi giorni diventerà visibile a occhio nudo: ecco tutto quello che c'è da sapere per osservarla e dove cercarla nel cielo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arriva - cometa

Acrobazie aeree, giocoleria e una vena comica: arriva lo show del 'Cometa circus'

Arriva la cometa più bella d’autunno! La cometa C/2025 A6 (Lemmon), scoperta a gennaio, ha sorpreso gli astronomi per la sua luminosità e presto sarà visibile a occhio nudo anche dall’Italia. Sarà il momento perfetto per alzare gli occhi al cielo e ammirare - facebook.com Vai su Facebook

Pronti per l'arrivo della cometa C/2025 A6? Ecco quando sarà visibile - X Vai su X

Arriva la cometa C/2025 Lemmon, sempre più luminosa - E' in arrivo la cometa C/2025 Lemmon e la sua luminosità sta aumentando progressivamente, al punto che in ottobre potrebbe essere visibile a occhio nudo. ansa.it scrive

La cometa C/2025 Lemmon visibile a occhio nudo anche dall'Italia: ecco quando - Secondo le previsioni la cometa C/2025 Lemmon entro fine di ottobre potrebbe mostrarsi persino a occhio nudo anche dall’Italia. Secondo meteo.it