Quando arriva la Cometa C 2025 A6 Lemmon e come vederla dall'Italia | le previsioni di luminosità

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cometa C2025 A6 (Lemmon) è la più bella d'autunno ed è già visibile nei cieli italiani, ma è ancora necessario l'utilizzo di un binocolo o del telescopio. Nei prossimi giorni diventerà visibile a occhio nudo: ecco tutto quello che c'è da sapere per osservarla e dove cercarla nel cielo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arriva - cometa

Acrobazie aeree, giocoleria e una vena comica: arriva lo show del 'Cometa circus'

arriva cometa c 2025Arriva la cometa C/2025 Lemmon, sempre più luminosa - E' in arrivo la cometa C/2025 Lemmon e la sua luminosità sta aumentando progressivamente, al punto che in ottobre potrebbe essere visibile a occhio nudo. ansa.it scrive

arriva cometa c 2025La cometa C/2025 Lemmon visibile a occhio nudo anche dall'Italia: ecco quando - Secondo le previsioni la cometa C/2025 Lemmon entro fine di ottobre potrebbe mostrarsi persino a occhio nudo anche dall’Italia. Secondo meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Cometa C 2025