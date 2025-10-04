Qualunquemente Tridico parabola di una Calabria che sembra un film di Antonio Albanese
Pasquale ne promette settemila, Cetto ne aveva pensati ottomila di forestali per una Calabria che fosse La Qualunque,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il candidato alla presidenza della Regione annuncia: stop alla tassa per chi ha redditi medio-bassi fino a quando non saranno garantite infrastrutture adeguate
Elezioni Regionali Calabria, Tridico e il “Programma alla Cetto”: promesse più grandi della Costa degli Dei - io vi prometto una Calabria dove le bollette si pagano da sole, i treni arrivano in orario e i topi di viale Messina ... Come scrive strettoweb.com
Elezioni Calabria, Tridico ha sciolto le riserve: “Pronto a candidarmi”. Ora serve l’intesa del campo largo - Reggio Calabria, 20 agosto 2025 – Sciolte le riserve per Pasquale Tridico, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Calabria. Lo riporta quotidiano.net