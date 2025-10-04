Qualificazioni mondiali contro Estonia e Israele i convocati I 27 azzurri di Gattuso | novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

Due novità, Cambiaghi del Bologna e Nicolussi Caviglia della Fiorentina, tra i 27 convocati del ct Gennaro Gattuso per la prossima coppia di partite delle qualificazioni mondiali dell’Italia, sabato 11 a Tallin con l’ Estonia, e poi il 14 ottobre a Udine contro Israele, nella partita delle polemiche. Agganciare la Norvegia capolista a punteggio pieno pare quasi un’utopia, vista la differenza reti estremamente favorevole agli scandinavi, ed è il fattore che decide in caso di arrivo a pari punti a fine girone. Fondamentale dunque vincere in Estonia e non perdere con Israele. Ritornano in Nazionale il romanista Cristante, per il centrocampo, e il milanista Gabbia, per la difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qualificazioni mondiali contro Estonia e Israele, i convocati. I 27 azzurri di Gattuso: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

