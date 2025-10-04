Qualificazioni Mondiali 2026 Italia | girone calendario risultati

La sconfitta nei quarti di Nations League contro la Germania porta gli Azzurri di Spalletti nel girone I: qualificazioni Mondiali 2026 Italia La sconfitta con il punteggio complessivo di 5-4 dell’Italia di Spalletti contro la Germania di Nagelsmann nei quarti di finale della Nations League 20242025 ha determinato anche il percorso delle due Nazionali verso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati

In questa notizia si parla di: qualificazioni - mondiali

Tunisia-Liberia (Qualificazioni Mondiali Africa, 04-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Lussemburgo-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 04-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 05-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Basket: l'Italia inizierà a Tortona, nella nuova arena fulcro della Cittadella dello Sport, le qualificazioni ai Mondiali - facebook.com Vai su Facebook

#Italia, i convocati di #Gattuso per le qualificazioni ai Mondiali 2026 - X Vai su X

Calcio, i convocati dell’Italia per le sfide a Estonia e Israele. Ripartono le qualificazioni ai Mondiali - Gennaro Gattuso, CT della Nazionale Italiana di calcio, ha diramato le convocazioni per gli impegni contro Estonia e Israele nelle qualificazioni ai ... Riporta oasport.it

Italia, Gattuso: la decisione su Chiesa, novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia tra i convocati per Estonia e Israele - Per le gare dell'Italia con Estonia e Israele Gattuso ha scelto di escludere Chiesa e di puntare su Cambiaghi del Bologna, tra i convocati per la prima volta come Nicolussi Caviglia ... Come scrive sport.virgilio.it