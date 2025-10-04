Quali sono i sentieri autunnali più belli d'Europa | The Times premia l'Italia

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voglia di un'escursione, di un pomeriggio di trekking all'aria aperta, di una semplice passeggiata autunnale? The Times ha selezionato i posti più belli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - sentieri

«In montagna 83 morti in un mese, mai vista un'estate così. Caldo e social, i sentieri sono invasi. E molti non pagano i  salvataggi»

«In montagna 83 morti in un mese, mai vista un'estate così. Caldo e social, i sentieri sono invasi. E molti si rifiutano di pagare i  salvataggi»

“Se mi danno potere politico per salvare le Dolomiti dal turismo di massa lo faccio. Basta agli escursionisti sui sentieri che non sono in grado di affrontare…”: parla Reinhold Messner

sono sentieri autunnali pi249Quali sono i sentieri autunnali più belli d’Europa: The Times premia l’Italia - Voglia di un'escursione, di un pomeriggio di trekking all'aria aperta, di una semplice passeggiata autunnale? Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Sentieri Autunnali Pi249