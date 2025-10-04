Quali sono i sentieri autunnali più belli d'Europa | The Times premia l'Italia
Voglia di un'escursione, di un pomeriggio di trekking all'aria aperta, di una semplice passeggiata autunnale? The Times ha selezionato i posti più belli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sono - sentieri
«In montagna 83 morti in un mese, mai vista un'estate così. Caldo e social, i sentieri sono invasi. E molti non pagano i salvataggi»
«In montagna 83 morti in un mese, mai vista un'estate così. Caldo e social, i sentieri sono invasi. E molti si rifiutano di pagare i salvataggi»
“Se mi danno potere politico per salvare le Dolomiti dal turismo di massa lo faccio. Basta agli escursionisti sui sentieri che non sono in grado di affrontare…”: parla Reinhold Messner
Ci sono sentieri che non portano solo a una meta, ma al cuore della spiritualità del mondo ? Il nostro cammino verso il Campo Base dell'Everest è un'immersione totale nell'Himalaya, tra ponti sospesi che dondolano su fiumi turchesi e villaggi Sherpa dove - facebook.com Vai su Facebook
Quali sono i sentieri autunnali più belli d’Europa: The Times premia l’Italia - Voglia di un'escursione, di un pomeriggio di trekking all'aria aperta, di una semplice passeggiata autunnale? Scrive fanpage.it