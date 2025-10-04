Pur di attaccare il piano di Trump per la tregua i vescovi rinnegano il Papa
Il piano di pace proposto dall’amministrazione Trump tocca accettarlo, perché l’ha detto Sua Santità Leone XIV e sul quotidiano dei vescovi italiani non sono (ancora?) arrivati a mettere in discussione il dogma dell’infallibilità papale. Ma ad Avvenire, questo Avvenire “zuppiano” sempre più indistinguibile dal Manifesto (se non per un’efficacia nettamente minore nella titolazione) non si perdono d’animo. La linea diventa: accettiamolo perché “è necessario”, anche se fa schifo, e chi lo propone fa ancora più schifo (perdonerete la semplificazione rustica, ma a volte bisogna parlar chiaro, a volte il nostro dire dev’essere “sì, sì; no, no”, ci par di ricordare). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Piano di pace di Trump per Gaza, come si è arrivati all’apertura di Hamas - L’apertura di Hamas al piano di pace per Gaza proposto dal presidente Usa potrebbe rappresentare un’occasione per avviare una stabilizzazione più ampia del Medio Oriente, con la possibilità di estende ... Secondo tg24.sky.it
Trump e il piano di pace: tutte le incognite - Raffaele Marchetti (Luiss): iI piano americano per Gaza punta a una stabilizzazione regionale, ma richiede compromessi da Israele e un approccio diplomatico per gestire la sconfitta di Hamas senza umi ... Come scrive italiaoggi.it