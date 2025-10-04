Il piano di pace proposto dall’amministrazione Trump tocca accettarlo, perché l’ha detto Sua Santità Leone XIV e sul quotidiano dei vescovi italiani non sono (ancora?) arrivati a mettere in discussione il dogma dell’infallibilità papale. Ma ad Avvenire, questo Avvenire “zuppiano” sempre più indistinguibile dal Manifesto (se non per un’efficacia nettamente minore nella titolazione) non si perdono d’animo. La linea diventa: accettiamolo perché “è necessario”, anche se fa schifo, e chi lo propone fa ancora più schifo (perdonerete la semplificazione rustica, ma a volte bisogna parlar chiaro, a volte il nostro dire dev’essere “sì, sì; no, no”, ci par di ricordare). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pur di attaccare il piano di Trump per la tregua i vescovi rinnegano il Papa