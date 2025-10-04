Puoi scegliere Cédric Grolet anche per vestirti

Non solo spatole, fruste e mattarelli. Oggi lo stile di Cédric Grolet passa anche dal guardaroba. Il pasticcere francese, già protagonista di una fortunata collaborazione con Zara Home dedicata agli utensili da cucina dal design minimalista, torna a sorprendere con una nuova incursione nel mondo lifestyle: questa volta è l’abbigliamento a parlare il suo linguaggio. In occasione del cinquantesimo anniversario del brand spagnolo, Zara ha lanciato una capsule collection speciale che porta la firma di cinquanta creativi internazionali, scelti per ridefinire i confini tra moda, arte, gastronomia e cultura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

