Punto prelievi all' Oic della Mandria ancora chiuso | la protesta dei residenti
I cittadini dei quartieri Armistizio e Mandria sono tornati a mobilitarsi per la riapertura del punto prelievi all'Oic, chiuso nel 2020 a causa del Covid e mai riaperto. Dopo la raccolta di 500 firme nel 2023, la grande manifestazione del 2024 e le interrogazioni in consiglio comunale e regionale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: punto - prelievi
Punto prelievi di Lurate Caccivio: più slot online per ridurre le attese
Policlinico, trasferimento del punto prelievi: sospese le attività per i pazienti esterni
Casa della Comunità di Mezzano: dove è stato trasferito il punto prelievi
Un nuovo punto prelievi a Pegognaga (MN) Il 6 ottobre sarà inaugurato il nuovo punto prelievi di Pegognaga, collegato al Laboratorio Analisi dell’Ospedale Montecchi di Suzzara. Un servizio che avvicina la sanità ai cittadini e che nasce da una collaboraz - facebook.com Vai su Facebook