Punto prelievi all' Oic della Mandria ancora chiuso | la protesta dei residenti

Padovaoggi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cittadini dei quartieri Armistizio e Mandria sono tornati a mobilitarsi per la riapertura del punto prelievi all'Oic, chiuso nel 2020 a causa del Covid e mai riaperto. Dopo la raccolta di 500 firme nel 2023, la grande manifestazione del 2024 e le interrogazioni in consiglio comunale e regionale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

