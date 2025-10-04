Pulisic | Voglio entrare nella storia del Milan Captain America? Mi piace

Gazzetta.it | 4 ott 2025

Il fantasista del Milan intervistato da Dan Peterson a Dazn: "Di Allegri colpisce l’esperienza, sa come tirare fuori il meglio dai giocatori. È uno che non va nel panico, un grandissimo allenatore. Allenarsi con Modric è incredibile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

