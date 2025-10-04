Pulisic | Voglio entrare nella storia del Milan Allegri mai nel panico Modric? I miei cugini hanno chiamato il cane ‘Luka’

Pulisic: «Voglio entrare nella storia del Milan. Allegri non va mai nel panico. Modric? I miei cugini hanno chiamato il caneLuka’». Le parole dell’americano Christian Pulisic, protagonista assoluto di questo inizio di stagione con la maglia del Milan, si è raccontato in una lunga intervista per la rubrica di DAZN “Storie di Serie A”. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Musah: “Al Milan sono felice. Voglio vincere tre trofei. Io e Pulisic …”

Milan-Lecce, Pulisic: “Voglio fare sempre più gol! Il Napoli? Vogliamo vincere”

CM.com – Pulisic: “Voglio fare la storia del Milan. L’obiettivo stagionale è la Champions. Allegri? Colpisce l’esperienza che ha e il suo modo di lavorare”

