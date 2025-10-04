Pulisic | Voglio entrare nella storia del Milan Allegri mai nel panico Modric? I miei cugini hanno chiamato il cane ‘Luka’
Pulisic: «Voglio entrare nella storia del Milan. Allegri non va mai nel panico. Modric? I miei cugini hanno chiamato il cane ‘Luka’». Le parole dell’americano Christian Pulisic, protagonista assoluto di questo inizio di stagione con la maglia del Milan, si è raccontato in una lunga intervista per la rubrica di DAZN “Storie di Serie A”. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: pulisic - voglio
Musah: “Al Milan sono felice. Voglio vincere tre trofei. Io e Pulisic …”
Milan-Lecce, Pulisic: “Voglio fare sempre più gol! Il Napoli? Vogliamo vincere”
CM.com – Pulisic: “Voglio fare la storia del Milan. L’obiettivo stagionale è la Champions. Allegri? Colpisce l’esperienza che ha e il suo modo di lavorare”
"Pensare di entrare nella storia del Milan? No, penso a gente irraggiungibile. Darò tutto per questa squadra, voglio vincere ed entrare a far parte della storia del club." #Pulisic #Milan #SerieA #Ambizione - X Vai su X
Christian Pulisic candidato al premio di "Player of the Month" di settembre della Serie A Il rossonero si giocherà il riconoscimento insieme a Baschirotto, De Bruyne, Dimarco, Orsolini e Krstovic #ACMilan #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic: «Voglio entrare nella storia del Milan. Allegri mai nel panico. Modric? I miei cugini hanno chiamato il cane ‘Luka’» - Le parole dell’americano Christian Pulisic, protagonista assoluto ... calcionews24.com scrive
Pulisic: "Voglio entrare nella storia del Milan. Captain America? Mi piace..." - Il fantasista del Milan intervistato da Dan Peterson a Dazn: "Di Allegri colpisce l’esperienza, sa come tirare fuori il meglio dai giocatori. Come scrive msn.com