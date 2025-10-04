Pulisic teme la Juventus | Una delle squadre più forti in Italia speriamo di uscire da lì con un buon risultato
Pulisic si racconta a DAZN: elogi per il tecnico e i nuovi compagni, ma sulla Juve non ha dubbi: sarà una gara tosta. Le sue dichiarazioni. Una lunga chiacchierata per raccontarsi, per svelare i segreti di un Milan capolista e per lanciare la super sfida alla Juventus. Christian Pulisic, stella dei rossoneri, è stato il protagonista di una bellissima intervista con il coach Dan Peterson per la rubrica “Storie di Serie A” su DAZN. L’americano ha toccato tanti temi, dalla sua vita in Italia al rapporto speciale con Massimiliano Allegri. Juve Milan: le parole di Christian Pulisic. L’ex Chelsea ha parlato del suo adattamento al calcio italiano e del suo legame con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: pulisic - teme
Uno dei temi di Juventus-Milan sarà sicuramente la sfida a distanza tra Yldiz e Pulisic, Tudor contro Allegri e le statistiche, Ziliani (come sempre) contro la Juventus! https://youtu.be/0XqbfrBp5U0?si=MNysqn1sSYtsl2Vu… - X Vai su X
Gli aggiornamenti di Matteo Moretto sul rinnovo di Pulisic - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic incorona Allegri: "Sa come tirare fuori il meglio dai giocatori". Su Modric e la Juve... - Lo statunitense elogia il tecnico del Milan, grande ex del big match in programma in campionato: le dichiarazioni ... Scrive tuttosport.com
Il QS titola: "Pulisic la star dell'attacco: contro la Juventus è il punto fermo" - Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Pulisic la star dell'attacco: contro la Juventus è il punto fermo". Secondo milannews.it