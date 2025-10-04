Pulisic teme la Juventus | Una delle squadre più forti in Italia speriamo di uscire da lì con un buon risultato

Pulisic si racconta a DAZN: elogi per il tecnico e i nuovi compagni, ma sulla Juve non ha dubbi: sarà una gara tosta. Le sue dichiarazioni. Una lunga chiacchierata per raccontarsi, per svelare i segreti di un Milan capolista e per lanciare la super sfida alla Juventus. Christian Pulisic, stella dei rossoneri, è stato il protagonista di una bellissima intervista con il coach Dan Peterson per la rubrica “Storie di Serie A” su DAZN. L’americano ha toccato tanti temi, dalla sua vita in Italia al rapporto speciale con Massimiliano Allegri. Juve Milan: le parole di Christian Pulisic. L’ex Chelsea ha parlato del suo adattamento al calcio italiano e del suo legame con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

