Pulisic teme la Juventus | Una delle squadre più forti in Italia speriamo di uscire da lì con un buon risultato

4 ott 2025

Pulisic si racconta a DAZN: elogi per il tecnico e i nuovi compagni, ma sulla Juve non ha dubbi: sarà una gara tosta. Le sue dichiarazioni. Una lunga chiacchierata per raccontarsi, per svelare i segreti di un  Milan  capolista e per lanciare la super sfida alla  Juventus.  Christian Pulisic, stella dei rossoneri, è stato il protagonista di una bellissima intervista con il coach  Dan Peterson  per la rubrica “Storie di Serie A” su  DAZN. L’americano ha toccato tanti temi, dalla sua vita in  Italia  al rapporto speciale con  Massimiliano Allegri. Juve Milan: le parole di Christian Pulisic. L’ex  Chelsea  ha parlato del suo adattamento al calcio italiano e del suo legame con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

