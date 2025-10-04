Pulisic | Il nostro obiettivo è tornare in Champions League
Christian Pulisic ha parlato dell'obiettivo stagionale del Milan in un'intervista sul canale YouTube della Serie A in collaborazione con 'DAZN'. Ha anche risposto a una domanda sulla sfida di domani sera contro la Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pulisic - nostro
Pulisic: «Il nostro è obiettivo è la Champions, il Milan merita di giocarla; qui ho sempre sentito la fiducia di tutti»
Milan, Pulisic non si nasconde e avvisa il Napoli: “Vi svelo il nostro obiettivo”, poi l’annuncio sul big match
Ambizioni stagionali: "Obiettivo: tornare in Champions League. La Juve? Una delle squadre più forti in Italia. Sarà una gara tosta, ma faremo del nostro meglio per un buon risultato." #Pulisic #JuveMilan #Milan #SerieA #Focus #Calcio - X Vai su X
Presenze: 4 Gol: 4 Assist: 2 MVP della partita: 2 Media voto: 7,13 Christian #Pulisic è il nostro MVP del mese di settembre ? - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic: "Voglio entrare nella storia del Milan. Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Allegri? Ci dà energia" - Nel corso della rubrica di DAZN "Storie di Serie A", il coach Dan Peterson ha intervistato la stella del Milan Christian Pulisic, toccando diversi temi, dal campionato ad Allegri, ... Scrive msn.com