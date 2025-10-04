Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca e mareggiate fino al primo mattino Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 8. Si fa riferimento a “venti: forti settentrionali con raffiche di burrasca specie sui settori adriatici, ionici e appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” (foto: Giovanni Barnaba) L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca e mareggiate fino al primo mattino Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca e mareggiate fino al primo mattino Protezione civile, previsioni meteo

