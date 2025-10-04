Puglia maltempo | allerta per temporali possibile grandine vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 5 ottobre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli; venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costiera. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

